В Полтавской области из снежных заносов вытащили более сотни автомобилей
13:59, 30 декабря 2018Транспорт
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За прошедшие сутки спасатели оказали помощь 208 гражданам, которые на авто попали в снежные заносы.
Спасатели оказали помощь 208 гражданам / фото dsns.gov.ua
В Полтавской области за прошедшие сутки спасатели оказали помощь 208 гражданам, которые на автомобилях попали в снежные заносы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, на протяжении 29 декабря спасатели из подразделений Полтавского гарнизона привлекались для оказания помощи водителям, которые попали в снежные заносы.
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
В частности, оказана помощь 208 гражданам, находившимся в 147 транспортных средствах, говорится в сообщении.
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