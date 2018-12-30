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В Полтавской области из снежных заносов вытащили более сотни автомобилей

13:59, 30 декабря 2018
Транспорт
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Спасатели оказали помощь 208 гражданам / фото dsns.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, на протяжении 29 декабря спасатели из подразделений Полтавского гарнизона привлекались для оказания помощи водителям, которые попали в снежные заносы.

фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua
фото dsns.gov.ua

В частности, оказана помощь 208 гражданам, находившимся в 147 транспортных средствах, говорится в сообщении.

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Теги: #ГСЧС#снежные заносы