В Полтавской области из снежных заносов вытащили более сотни автомобилей

За прошедшие сутки спасатели оказали помощь 208 гражданам, которые на авто попали в снежные заносы.

В Полтавской области за прошедшие сутки спасатели оказали помощь 208 гражданам, которые на автомобилях попали в снежные заносы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, на протяжении 29 декабря спасатели из подразделений Полтавского гарнизона привлекались для оказания помощи водителям, которые попали в снежные заносы.

В частности, оказана помощь 208 гражданам, находившимся в 147 транспортных средствах, говорится в сообщении.