В Днепре в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт

С 22:00 до 6:00 будут работать более 100 машин на 49 городских автобусных маршрутах общего пользования.

В Днепре в ночь с 31 декабря на 1 января будет работать общественный транспорт.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровского городского совета, с 22:00 до 6:00 будут работать более 100 машин на 49 городских автобусных маршрутах общего пользования.

В указанное время будет работать и городской электротранспорт, а именно: трамваи № 1, № 6, № 9, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 19 и троллейбусы № 1, № 2, № 3, № 5, № 12, № 16, № 20, № 21.

На этих маршрутах будет задействовано по одной машине, кроме троллейбусного маршрута № 5 (2 единицы) и трамвайного маршрута № 1 (4 единицы подвижного состава).

В горсовете отметили, что по такому же графику общественный транспорт будет курсировать на Рождество, в ночь с 6 на 7 января.