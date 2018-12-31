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Сборку электрокара Tesla Model 3 показали на видео

13:17, 31 декабря 2018
Транспорт
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Tesla обнародовала видео сборки Tesla Model 3 / фото autonews.ua

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На видео видно, что сборка электрокара на конвейере не полностью автоматизированная и в ней на многих этапах принимают участие люди.

В то же время, разработчики не стали показывать, как проходила сварка кузова, грунтовка, окраска и еще ряд процессов.

Сам электрокар Tesla Model 3 состоит из более, чем 10 000 комплектующих деталей.

Как сообщал УНИАН, сеть станций сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей Superchargers компании Tesla в 2019 году появится в Украине.

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Теги: #Tesla#Tesla Model 3