Сборку электрокара Tesla Model 3 показали на видео
13:17, 31 декабря 2018Транспорт
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Сборку электромобиля показали от кузова до полного укомплектования.
Tesla обнародовала видео сборки Tesla Model 3 / фото autonews.ua
Компания Tesla обнародовала ускоренное видео сборки бюджетной модели Tesla Model 3. Ролик появился на YouTube-канале Tesla.
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На видео видно, что сборка электрокара на конвейере не полностью автоматизированная и в ней на многих этапах принимают участие люди.
В то же время, разработчики не стали показывать, как проходила сварка кузова, грунтовка, окраска и еще ряд процессов.
Сам электрокар Tesla Model 3 состоит из более, чем 10 000 комплектующих деталей.
Как сообщал УНИАН, сеть станций сверхбыстрой подзарядки аккумуляторных батарей Superchargers компании Tesla в 2019 году появится в Украине.
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