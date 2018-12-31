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Новый год в украинских поездах встретят почти 20 тысяч пассажиров

21:09, 31 декабря 2018
Транспорт
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"Укрзализныця" назначила около 40 дополнительных поездов / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Почувствовать праздничную атмосферу Нового года смогут пассажиры, которые едут в поездах в новогоднюю ночь. Мы подготовили для них сладкие подарки и праздничные открытки», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этот праздничный день будут курсировать 130 поездов. Кроме круглогодичных, на зимние праздники «Укрзализныця» назначила около 40 дополнительных поездов на 311 рейсов.

«В пиковые перевозки, в период праздников и отпусков, традиционно возрастает нагрузка на наиболее востребованный у пассажиров железнодорожный транспорт. Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы перевезти максимальное количество желающих согласно техническим возможностям. Путешествующих в новогоднюю ночь будут обслуживать почти 4 тысячи железнодорожников», - заверили в ведомстве.

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Теги: #Укрзализныця#Новый год