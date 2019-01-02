Кравцова хотят назначить полноценным руководителем «Укрзализныци» сразу на три года

Набсовет "Укрзализныци" предлагает Кабмину утвердить Кравцова в должности главы правления компании.

Наблюдательный совет "Укрзализныци" предлагает Кабинету министров Украины утвердить в должности главы правления компании сроком на три года Евгения Кравцова, который на данный момент является исполняющим обязанности главы правления.

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Об этом говорится в документе, который подготовил наблюдательный совет «Укрзализныци».

Согласно документу, набсовет "Укрзализныци" утвердил решение и подготовил распоряжение Кабинета министров о назначении на должность главы правления Кравцова.

Документ также предполагает увольнение Кравцова с должности члена правления "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабинет министров Украины уволил главу государственной компании «Укрзализныця» Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы «Укрзализныци».

В конце июня 2018 года Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета «Укрзализныци».

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.