В МинВОТ узнали о провале оккупантов с Крымским мостом (снимок)

Также в железнодорожном тоннеле произошел непредвиденный сдвиг породы.

В результате неправильного проектирования железнодорожных подходов к Крымскому мосту Российская Федерация в очередной раз отложила сроки введения в эксплуатацию железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Из-за ошибки проектировщиков оккупантам придется дополнительно выделить почти 3 миллиарда рублей (44 млн долл. - УНИАН.) для завершения строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту, о чем свидетельствует распоряжение правительства России от 27.12.2018 № 2957-р, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

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"Оказалось, что существующие грунты нельзя использовать для устройства насыпи под железнодорожное полотно. Во время строительства установлено, что фактические свойства почв существенно отличаются от тех, что были использованы во время проектирования", - говорится в сообщении.

Также, отмечают в МинВОТ, в железнодорожном тоннеле, который строится в районе поселка Октябрьское, рядом с местом проведения археологических раскопок Биели в 2018 году произошел непредвиденный сдвиги породы, что повредило крепления тоннеля.

"Именно с этим связаны задержки выполнения всех строительных работ, в том числе отмена тендера на электрификацию участка железнодорожного моста через Керченский пролив", - пояснили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, оккупанты открыли 31 декабря для движения 70-километровый участок первой очереди новой трассы "Таврида" от поселка Батальное в Керчь.