Министр инфраструктуры прокомментировал назначение Кравцова руководителем "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян поддерживает решение Набсовета "Укрзализныци" назначить Евгения Кравцова председателем правления ж/д ведомства.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал решение Наблюдательного совета "Укрзализныци" назначить Евгения Кравцова председателем правления "Укрзализныци" сроком на три года.

"Рад, что в 2018 году была завершена реформа корпоративного управления "Укрзализныци". Фактически это первая государственная компания, которая полностью прошла эту процедуру. Был избран Наблюдательный совет, решением Кабмина к компетенции Набсовета был включен и вопрос выдвижения кандидатуры на должность руководителя "Укрзализныци", что, собственно, в декабре было сделано. Набсовет УЗ состоит из специалистов, которые смогли независимо принять решение. Я рад, что они остановились на кандидатуре Кравцова. Следующий шаг — окончательное назначение Кравцова Кабмином", — отметил Омелян, добавив, что Набсовет должен в кратчайшие сроки внести на утверждение правительства членов правления УЗ.

Отвечая на вопрос, какие полномочия прибавятся у пока еще и. о. главы правления "Укрзализныци" после того, как он станет полноценным руководителем ж/д ведомства, Омелян сообщил, что "особо никаких".

"У нас уже был господин Бальчун (экс-глава "Укрзализныци" Войцех Балчун — ред.), без приставки и. о. Это никакого смысла не прибавило. Убежден, что Кравцов не повторит историю Бальчуна… У него уже есть определенные достижения на этом пути: завершение строительства Бескидского тоннеля, запуск аэроэкспресса, финализация контракта с General Electric… В дальнейшем стабилизация компании, реформа, очистка от коррупции — это вызовы, которые стоят перед Кравцовым и Набсоветом", — резюмировал Омелян.

Напомним, Наблюдательный совет "Укрзализныци" предлагает назначить Кравцова председателем правления "Укрзализныци" сроком на три года. Кроме того, этим распоряжением Кравцов освобождается от должности члена правления.

Сейчас Кравцов является и. о. председателя правления УЗ.