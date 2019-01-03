УЗ ищет поставщика продуктов питания в поезда дальнего следования

Отмечается, что главным критерием выбора поставщика является гарантированно высокое качество продукции для пассажиров.

Акционерная компания "Укрзализныця" ищет единого поставщика продуктов питания в поезда дальнего следования.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", прием конкурсной документации и образцов продукции продолжается до 12:00 15 января.

"Участники конкурса должны предложить стандартный ассортимент продукции для реализации в поездах с обязательным нанесением фирменного стиля «Укрзализныци»: чай, кофе натуральный и растворимый, сливки к кофе, кофейный напиток, печенье галетное и песочное, вафли шоколадные и ванильные, другие кондитерские изделия (круассаны, бисквиты, шоколадные батончики), чипсы, сухарики, арахис, завтраки (каша пакетированная), сок, вода минеральная и сладкая, сахар, а также средства личной гигиены (сухие и влажные салфетки)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что главным критерием выбора поставщика является гарантированно высокое качество продукции, конечным потребителем которой является пассажир.

Также, в пресс-службе напомнили, что с мая 2018 года "Укрзализныця" ввела единую цену - 8 гривень на все напитки, которые продаются в поездах дальнего следования: чай, кофе, кофейный напиток (3 в 1) и воду.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году "Укрзализныця" ввела полноценное питание в поездах № 81 Киев - Ужгород, № 7 Киев - Ивано-Франковск и № 749 Киев - Ивано-Франковск.