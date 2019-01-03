В Украине уже растаможили более 16 тысяч "евроблях"

Почти 14 тысяч транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) с 25 ноября 2018 года по 2 января 2019 года включительно оформили по новым льготным условиям 16,5 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Отмечается, что из них почти 14 тысяч транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины, за которые владельцы добровольно уплатили почти 119 миллионов гривень (8500 за каждое авто). Согласно информации Фискальной службы, наиболее активно граждане оформляли транспортные средства в городе Киеве - 3037 автомобилей, Волынской - 2642, Черновицкой - 2058 и Закарпатской областях - 1137.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку автомобилей, которые были ввезены с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.