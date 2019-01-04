Tesla снизила цены на все свои машины на $2 тысячи

После оглашения этого решения акции компании упали на 10%. К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%.

Tesla объявила о снижении цен на все свои модели автомобилей на $2 тыс.

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Об этом говорится в отчете компании. Tesla объяснила необходимость этого шага сокращением федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

Bloomberg передает, что после оглашения этого решения акции компании упали на 10%. К закрытию торгов стоимость акций выровнялась до 6,8%.

Ранее Tesla сообщила о рекордном производстве по итогам 2018 года. По ее данным, в конце прошлого года было собрано самое большое число автомобилей в истории компании. За прошедший квартал Tesla выпустила 86,55 тыс. машин.