Британские аэропорты Гатвик и Хитроу закупили системы защиты от дронов

Руководство аэропортов хочет предотвратить повторное вторжение беспилотников на территорию воздушных гаваней.

Лондонские аэропорты Гатвик и Хитроу за несколько миллионов фунтов заказали военное оборудование для защиты от дронов.

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Как сообщает The Times, руководство аэропортов хочет предотвратить повторное вторжение беспилотников на территорию воздушных гаваней, передает kommersant. Представитель Гатвика подтвердил газете информацию о покупке системы защиты.

В конце декабря неизвестные запустили несколько дронов на территорию Гатвика. После этого британское Минобороны предоставило аэропорту специальное оборудование для обнаружения беспилотников. Как уточняет газета, с конца декабря в Гатвике работали защитные системы Drone Dome, произведенные израильской компанией Rafael, а также устройства Auds Cmic британской Chess Dynamics.

На этой неделе военные забрали свои технологии из Гатвика. Представитель Минобороны Великобритании при этом заявил Times, что ведомство по-прежнему готово оказать аэропортам помощь в случае возникновения аналогичных инцидентов с дронами.

Первый дрон был замечен над ВПП Гатвика 20 декабря, затем беспилотники появлялись у аэропорта еще несколько раз. Из-за этого взлетно-посадочную полосу временно закрывали. Кто был причастен к инцидентам, до сих пор не известно. Аэропорт объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов за информацию о запустивших дроны.