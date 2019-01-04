В Киеве 7 января изменится движение троллейбусов и автобусов из-за празднования Рождества на Софийской площади

Транспортные пути возле Михайловской и Софиевской площадей будут перекрыты для общественного транспорта.

В Киеве 7 января с 12:00 до 16:00 на время проведения мероприятий на Софийской площади и Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой) будет изменено движение троллейбусов маршрутов №№ 6, 16, 18 и автобусов маршрутов № № 24, 114.

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Об этом сообщили в КП «Киевпасстранс».

В частности, указанные маршруты общественного транспорта будут курсировать следующим образом: троллейбусы маршрута №6 - от Минского массива до станции метро «Лукьяновская», троллейбусы маршрута №16 - от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута №18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрутов № 24, 114 - по расписанию движения рабочего дня (через ул. Крещатик).