В Украине в 2018 году вдвое выросли продажи подержанных авто: какие марки самые популярные

Также сообщается, что за декабрь было зарегистрировано 21,4 тыс. б/у авто.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза и составил 116,8 тыс. авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром". Также сообщается, что за декабрь было зарегистрировано 21,4 тыс. б/у авто. При этом доля б/у авто на первичном рынке составила 75%.

В ассоциации отметили, что наиболее популярным стал Volkswagen – 19 тыс. 250 автомобилей этой марки нашли в Украине своих очередных владельцев, что втрое больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Renault с показателем 14 тыс. 758 авто. Первичные регистрации б/у Renault в 1,7 раза превысили результат новых.

Skoda заняла третье место – 10615 авто с пробегом, что почти вдвое больше продаж новых Skoda.

Четвертым по популярности стал Ford, импортный секонд-хенд этой марки выбрали 7854 украинца, что в 2,5 раза больше, чем тех,кто выбрал новые Ford.