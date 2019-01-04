Омелян показал, сколько электрокаров было зарегистрировано в Украине в прошлом году (инфографика)

За 2018 год в Украине зарегистрировали 12 333 электрокара.

За 2018 год в Украине зарегистрировали 12 333 электрокара. За этот же период в страну импортировано свыше 6,7 тысячи новых авто на электричестве, что более чем вдвое превысило показатель 2017-го.

Новые данные со ссылкой на Нацполицию опубликовал Владимир Омелян в инфографике на Facebook.

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На ней отмечается, что в прошлом году было установлено 50 скоростных електрозарядок марок Strum, Autoenterprise i Toka. При этом, за 2019 год в стране планируют обустроить еще около тысячи зарядных станций. Приоритетом планируют сделать установку электрических "заправок" на паркингах.

На этом планы не заканчиваются. Так, по мнению Омеляна, в 2019 году новое законодательство привлечет инвестиции для производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей в Украине. Производство батарей и развитие электрической отрасли в целом планируют стимулировать различными льготами.