Омелян считает неизбежным прекращение железнодорожного сообщения с РФ

По его словам, количество поездок украинцев ж/д транспортом в РФ "неумолимо сокращается".

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией прекратится в любом случае - либо по решению правительства, либо украинцы сами перестанут ездить в РФ.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала ZIK, передает "Главред".

"Оно будет прекращено так или иначе - или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", - сказал Омелян.

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По его словам, количество поездок украинцев ж/д транспортом в РФ "неумолимо сокращается".

Ранее сообщалось, что Омелян прокомментировал инцидент с падением полки на пассажирку поезда «Киев-Рахов» 22 декабря. По его словам, расследование все еще не завершено, а сам инцидент напоминает события детективного романа.