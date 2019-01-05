Стоимость проезда в харьковском метро подорожает почти вдвое
17:43, 05 января 2019Транспорт
389 0
Проезд в троллейбусах и трамваях планируют повысить до 6-8 гривень.
Стоимость проезда в метро Харькова планируют повысить до восьми гривень / фото УНИАН
Стоимость проезда в метрополитене Харькова планируют повысить с пяти до восьми гривень.
Об этом сообщили в КП Харьковский метрополитен на запрос издания Комментарии. Харьков.
Согласно сообщению, себестоимость перевозки одного пассажира в харьковском метро составляет восемь гривень.
Читайте такжеМетро, троллейбусы, трамваи: в Харькове собираются повысить цены на проезд
В то же время проезд в троллейбусах и трамваях планируют повысить до 6-8 гривень, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Напомним, что 26 декабря 2018 года мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в метрополитене.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter