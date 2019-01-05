Стоимость проезда в харьковском метро подорожает почти вдвое

Проезд в троллейбусах и трамваях планируют повысить до 6-8 гривень.

Стоимость проезда в метрополитене Харькова планируют повысить с пяти до восьми гривень.

Об этом сообщили в КП Харьковский метрополитен на запрос издания Комментарии. Харьков.

Согласно сообщению, себестоимость перевозки одного пассажира в харьковском метро составляет восемь гривень.

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В то же время проезд в троллейбусах и трамваях планируют повысить до 6-8 гривень, сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Напомним, что 26 декабря 2018 года мэр Харькова Геннадий Кернес анонсировал повышение стоимости проезда в метрополитене.