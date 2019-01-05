На заснеженных улицах Киева работают 332 единицы техники и бригады по ручной уборке – КГГА

Сейчас проведена обработка улиц, дорог и искусственных сооружений противогололедными материалами.

332 единицы снегоуборочной техники и бригады по ручной уборке утром 5 января уже в активной работе.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Так, в настоящее время проведена обработка улиц, дорог и искусственных сооружений противогололедными материалами. Бригады по ручной уборке задействованы в работе на тротуарах, остановках общественного транспорта, пешеходных переходах, обслуживаемых дорожно-эксплуатационными предприятиями «Киевавтодора».

Сегодня в Киеве небольшой снег и минусовая температура воздуха – погодные условия, которые способствуют быстрому образованию опасной наледи. По прогнозам синоптиков, вечером снег в столице вероятно усилится. Поэтому предприятия «Киевавтодора» не прекращают уборку от снега улиц и дорог.

Учитывая погодные условия, «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять свои автомобили на обочине улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.