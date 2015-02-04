Крымчанам предлагают скинуться на строительство Керченского моста

Соответствующее обращение размещено на сайте «правительства» Севастополя, пишет Крым.Реалии.

«Ветераны Черноморского флота, учитывая экономические трудности, которые мы переживаем, приняли решение добровольно отчислить денежные средства на строительство моста через Керченский пролив, объявить стройку всенародной», – говорится в обращении.

Ветераны призвали крымчан поддержать их «почин о перечислении денежных средств на строительство моста через Керченский пролив об объявлении стройки всенародной».

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Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков заявил о необходимости того, чтобы все российские чиновники отчисляли 10% зарплаты на строительство Керченского моста.

Генподрядчиком в строительстве моста через Керченский пролив назначена компания «Стройгазмонтаж», российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Окончание строительства моста определено в срок не позднее декабря 2018 года.