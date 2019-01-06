Проезд на дорогах государственного значения обеспечен - «Укравтодор»

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при «Укравтодоре» работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Проезд на дорогах государственного значения обеспечен.

Об этом «Укравтодор» сообщает на своей странице в Facebook.

«Проезд на всех участках дорог государственного значения обеспечен, заторов не зафиксировано, за исключением временных осложнений на автодороге М-06 (объезд Коростышев) в результате ДТП», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что по состоянию на 10.00 в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях выпало от 3 до 12 см снега, в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях местами небольшой снег с высотой снежного покрова от 1 до 10 см. Кроме того, на территории Ривненской и Львовской областей шёл ледяной дождь.

На перевальных участках дорог падает снег, высота покрова составляет от 20 до 90 см.

Для координации действий служб, ответственных за надлежащее транспортное сообщение, при «Укравтодоре» работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Выполняются работы по расчистке проезжих частей дорог от снега, обработка противогололедными материалами.