Из Харькова на Донбасс теперь будет курсировать поезд

Так, с 18 января назначен поезд №205/206 Покровск – Харьков.

Укрзализныця назначила новый поезд сообщением Покровск – Харьков, который отправится в первый рейс 18 января.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Укрзализныця продолжает расширять железнодорожное сообщение Донбасса с другими регионами страны. Так, с 18 января назначен поезд №205/206 Покровск – Харьков. Он будет курсировать по пятницам и воскресеньям», – говорится в сообщении.

Из Покровска поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.

По словам руководителя Укрзализныци Евгения Кравцова, новый поезд свяжет Донбасс с крупным региональным центром – Харьковом.

«График поезда разработан так, чтобы пассажиры, которые будут прибывать в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в другие регионы Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов», – отметил Кравцов.

В Укрзализныце напомнили, что в новом графике движения поездов на 2018/2019 годы продолжено совершенствование железнодорожного сообщения между Восточной и Западной Украиной. Так, с 9 декабря 2018 года назначен новый поезд №20/19 Киев – Лисичанск и продлен маршрут поезда №142/141 Львов – Киев до Бахмута.