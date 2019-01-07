Завтра в Одессе пройдет рождественский парад трамваев

На линию выйдут для парада вагоны, собранные в вагоноремонтных мастерских "Одесгорэлектротранс".

В Одессе завтра, 8 января, состоится рождественский парад трамваев.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, празднично украшенные восемь вагонов коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" выедут на рождественский парад.

Отмечается, что украшенные яркими гирляндами трамваи начнут движение с двух конечных остановок будущей трамвайной трассы "Север-Юг". В частности, с 11-й станция Люстдорфской дороги (Киевский район города) и с улицы Паустовского (Суворовский район). Встретятся трамваи на Старосенной площади – в центре города.

Также сообщается, что на линию выйдут для парада вагоны, собранные в вагоноремонтных мастерских "Одесгорэлектротранс".

"Люди смогут проехаться в них по улицам города – трамваи будут останавливаться на официальных остановках. Внутри вагонов пассажиров встретят колядники, которые детям будут вручать подарки. В каждом вагоне будут выступать музыкальные коллективы", - рассказали в мэрии.

Как уточнили в "Одесгорэлектротранс", 5 вагонов стартуют с 11-й станции Люстдорфской дороги в 18.23, в 17.51 с улицы Паустовского стартуют 3 вагона.

Все 8 вагонов встретятся на Старосенный площади в 19:00.