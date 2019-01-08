Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл

Обещается, что мотоцикл LiveWire будет разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,5 секунд.

Американская компания Harley-Davidson открыла приём предзаказов на новые электромотоциклы «LiveWire».

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Согласно информации на сайте производителя, продажи новой модели начнутся в августе. Стоимость мотоцикла составит почти 30 тысяч долларов.

Обещается, что LiveWire будет разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,5 секунд и обладать емкой батареей, которая позволит пройти на одном заряде почти 180 километров. Электроцикл предлагается в трех цветовых вариантах — оранжевом, желтом и черном.

Ранее компания Tesla объявила о о снижении цен на все свои модели электромобилей на $2 тысячи.