Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл
10:53, 08 января 2019Транспорт
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Обещается, что мотоцикл LiveWire будет разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,5 секунд.
Новый электроцикл Harley-Davidson появится на рынке уже в августе / Скриншот - harley-davidson.com
Американская компания Harley-Davidson открыла приём предзаказов на новые электромотоциклы «LiveWire».
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Согласно информации на сайте производителя, продажи новой модели начнутся в августе. Стоимость мотоцикла составит почти 30 тысяч долларов.
Обещается, что LiveWire будет разгоняться с нуля до 100 км в час за 3,5 секунд и обладать емкой батареей, которая позволит пройти на одном заряде почти 180 километров. Электроцикл предлагается в трех цветовых вариантах — оранжевом, желтом и черном.
Ранее компания Tesla объявила о о снижении цен на все свои модели электромобилей на $2 тысячи.
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