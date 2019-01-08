"Укравтодор" отчитался о ямочном ремонте украинских дорог в 2018 году

В текущем году на эксплуатацию дорог госзначения предусмотрено выделить 5,9 миллиарда гривень, часть из которых будет направлена на ликвидацию ям.

Дорожники в 2018 году ликвидировали около 4,69 миллиона квадратных метров ям и выбоин на около 18 тысяч километров автомобильных дорог государственного значения Украины.

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"В 2018 году на дорогах государственного значения были ликвидированы ямы - 4 685 934 квадратных метров, что обеспечило проезд почти на 18 тысячах километрах", - сказано в ответе Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на запрос УНИАН.

В "Укравтодоре" подчеркивают, что, учитывая большое количество ям на дорогах государственного значения, полностью отказаться от выполнения аварийного (ямочного) ремонта пока невозможно.

"Еще несколько лет такой ремонт будет необходимостью, ведь это вынужденная мера для обеспечения проезда на дорогах. За годы реализации 5-летней программы развития дорог масштабы аварийного ремонта существенно уменьшатся", - подчеркивается в сообщении.

По данным "Укравтодора", в текущем году на эксплуатацию дорог госзначения предусмотрено выделить 5,9 миллиарда гривень, часть из которых будет направлена на ликвидацию ям на дорогах.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 миллиардов гривень, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.