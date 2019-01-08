Столичный мост Метро хотят отремонтировать за 2 миллиарда гривень

Работы на мосту Метро через Днепр будут продолжаться ориентировочно два года.

В Киеве капитально отремонтируют мост Метро, стоимость работ составит 1 825 200,575 тысячи гривень.

Читайте такжеДемонтаж Шулявского путепровода в Киеве начнут в январе 2019 года

Как сообщает пресс-служба горгосадминистрации, соответствующий проект утвержден распоряжением КГГА от 2 января с.г. №14.

Согласно документу, финансирование работ будет осуществляться за счет средств бюджета Киева.

Рабочим проектом предусмотрено выполнить капитальный ремонт проезжей части мостового полотна, капитальный ремонт тротуаров, ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения, заменить перильные ограждения.

Капитальный ремонт на объекте продлится, согласно технической документации, 22 месяца.

Как отмечают в пресс-службе КГГА, при утверждении проекта учтен экспертный отчет госпредприятия "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИпроектреконструкция" от 12 ноября 2018 года.

Заказчиком разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта указанного объекта определена коммунальная корпорация "Киевавтодор".

О дате начала работ не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2018 года глава "Киевавтодора" Александр Густелев заявил, что на работы по капремонту моста Метро необходимо 1,2 миллиарда гривень.

Также в 2019 году планируется начать капитальный ремонт моста Патона.