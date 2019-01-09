Drive Ukraine 2030: Украина за три года реализует ряд проектов для модернизации инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Представительством Европейского Союза и проектом технической помощи ЕС (AASIST) провели общественное обсуждение проекта Плана действий на выполнение Национальной транспортной стратегии на 2019-2021 гг.

Украина в течение ближайших трех лет должна сделать серьезный шаг в развитии транспорта и инфраструктуры в рамках реализации Национальной транспортной стратегии Украины Drive Ukraine 2030. Об этом шла речь во время общественного обсуждения проекта Плана действий по реализации Национальной транспортной стратегии на период 2019-2021 гг., которое состоялось в Министерстве инфраструктуры Украины. В мероприятии, посвященном обсуждению критически важного для развития страны вопроса, приняли участие как представители ведомства, Представительства ЕС и другие партнеры, сообщил заместитель Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

«Министерство инфраструктуры Украины совместно с Представительством Европейского Союза и проектом технической помощи ЕС (AASIST) провели общественное обсуждение проекта Плана действий на выполнение Национальной транспортной стратегии на 2019-2021 гг.», - отметил заместитель Министра, комментируя результаты встречи. «Этот План предусматривает как меры нормативного характера, так и инфраструктурные проекты, которые должны быть реализованы в течение указанного трехлетнего периода с целью выполнения Стратегии, развития автомобильных дорог, железной дороги, привлечения инвестиций в развитие портов, аэропортов, то есть, все то, что должно развить нашу инфраструктуру и транспорт», - подчеркнул Виктор Довгань.

Общественное обсуждение под председательством заместителя Министра инфраструктуры Виктора Довганя и с участием представителей различных министерств и ведомств, представителей бизнеса и научных кругов состоялось 6 декабря в помещении Министерства инфраструктуры. Главной целью мероприятия стало обсуждение совместных усилий правительства, представителей бизнеса и научных по повышению эффективности реализации Национальной транспортной стратегии Украины на протяжении ближайших трех лет в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами.

В общественном обсуждении, организованном при содействии Европейской Бизнес Ассоциации, Государственного университета инфраструктуры и технологий, приняли участие представители бизнеса и научно-исследовательской сферы, представители Министерства экономического развития и торговли, Министерства образования и науки, Министерства аграрной политики, Министерства финансов.