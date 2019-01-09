Эксперт назвал основную причину проседания Крымского моста

Проседание моста — это следствие нарушения технологии строительства, отметил эксперт государственного управления в сфере градостроительства.

Россия изменила свои государственные строительные нормы для того, чтобы узаконить строительство Крымского моста, ведь строительство велось с нарушением технологий и законодательства.

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Об этом рассказал эксперт государственного управления в сфере градостроительства Виктор Глеба передает «Обозреватель». Он напомнил, что сваи сооружения на двадцать метров не доходят до скалистого грунта.

"Эти проседания моста — это следствие нарушения технологии строительства. Арка прогона, то что собственно называется мостом, она стоит на опорах, которые проседают. А по их законодательству и государственным нормам, она должна стоять исключительно на скалистом грунте", — уточнил Глеба.

Он подчеркнул, что в Крыму в принципе нет материалов, необходимых для построения мостов. В частности это касается гранита и щебня.

"И им сейчас надо делать так называемые "пригрузы". То есть крупные бутовые камни надо с огромной скоростью и в больших количествах погружать, чтобы пригрузить опоры, которые просто выдавливаются грунтом", — рассказал эксперт.