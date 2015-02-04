"Киевстар" отключил связь на захваченной боевиками территории

Об этом говорится в сообщении на сайте оператора. Как поясняется в сообщении, такая мера предпринята, "поскольку на части территории Донецкой и Луганской областей, которая временно не контролируется украинскими властями, в настоящее время отсутствует возможность физического контроля сети", - говорится в сообщении.

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В нем подчеркивается, что оператор "временно отключил этот сегмент от основной сети, и приостановил предоставление услуг абонентам на указанной территории".

В компании сообщили, что об этом проинформированы госрегуляторы и СБУ.

"Решение о продлении режима отключения или восстановления связи будет принято по результатам технической оценки ситуации, исходя из принципа обеспечения целостности сети и информации абонентов", - подчеркивается в сообщении.