Дорожный бум-2018 и американские локомотивы для «Укрзализныци»

В 2018 году Украина установила рекорд по количеству отремонтированных дорог: 3,8 тыс. км дорог против 2,1 тыс. годом ранее.

Хотя при таком финансировании – 40 миллиардов гривень – было бы грешно или даже преступно такой рекорд не установить:

Щедрое засыпание деньгами дорожной отрасли стало возможным благодаря немыслимым отчислением налогов с покупки нефтепродуктов. Вот уже несколько лет около 60% в стоимости одного литра бензина или дизеля как раз приходится на налоги. Все эти отчисления идут Дорожный фонд, создание которого было предусмотрено отдельным законом.

Одновременно с принятием закона о дорожном фонде парламентарии дали зеленый свет еще одной важной реформе – разделении полномочий и ответственности дорожного «монстра» - «Укравтодора», который с 1 января 2018 года стал отвечать только за 50 тыс. км автодорог страны. А остальные 120 тыс. км были переданы на баланс местных властей. Вместе с дорогами, облгосадминистрации получили и финансовый ресурс для их модернизации - 35% от объема поступлений в Дорожный фонд. Все это и позволило существенно нарастить объемы ремонта дорог на местах.

«От Киева до Мадрида»

«Впервые в 2018 году заработал Дорожный фонд, произошла децентрализация «Укравтодора», мы отремонтировали рекордное количество дорог. Фактически нет ни одной области, где бы не был осуществлен ремонт. В 2018 году отремонтировали 3800 км – расстояние от Киева до Мадрида, а за четыре года после Майдана отремонтировано больше 7,3 тыс. км дорог». Вот так прокомментировал итоги прошедшего года и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Если говорить о деньгах, то 1,6 млрд грн ушло на проведение капитального ремонта стратегически важной трассы Киев – Харьков – Довжанский. Свыше 4 млрд грн - на транспортный коридор «Go highway», который должен соединить скоростной дорогой Балтику и Чёрное море. Около 1 млрд грн - на дорогу Житомир – Черновцы и еще по 2 млрд грн – на дороги Харьков – Охтырка и Днепр – Решетиловка.

Кроме того, в прошлом году дорожники построили новый участок дороги на объездной возле города Знаменка в Кировоградской области.

Также, ремонтные работы кипели на дорогах в Винницкой, Черкасской, Львовской, Хмельницкой областях.

Однако, несмотря на наличие мощного финансового ресурса, не везде было гладко. Так, самый плохой показатель выполнения ремонта дорог местного значения в Украине в 2018 году зафиксирован у Луганской, Николаевской, Тернопольской и Одесской областях. Премьер-министр Владимир Гройсман даже неоднократно угрожал отстающим областям кадровыми оргвыводами, если те не наверстают упущенное.

Помимо капитального строительства, дорожники продолжали латать ямы. «Учитывая большие объемы пораженности дорог государственного значения - пока полностью отказаться от аварийного (ямочного) ремонта пока невозможно. Еще несколько лет такой ремонт будет необходимостью, ведь это вынужденная мера для обеспечения проезда на дорогах», - объяснили УНИАН в «Укравтодоре».

Дорожные планы на 2019 год

По данным «Укравтодора», в 2019 году на содержание и ремонт всех дорог предусмотрено еще больше денег - почти 56 млрд грн. Из них 20 млрд грн будет направлено на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения.

Кроме того, в этом году за кредитные средства ЕБРР и ЕИБ планируется капитально отремонтировать участок протяженностью 80 км на участке Киев - транспортный узел Копти в Черниговской области, а также за средства МБРР завершить первую очередь строительства обхода вокруг Полтавы и другие проекты.

Стоит отметить, в 2018 году в Дорожный фонд было направлено всего 50% дорожных сборов, в 2019 году планируют направить уже 75%, или около 50 млрд грн, в 2020 году – все 100% или 65-70 млрд грн. Это значит, что с каждым годом финансирование на дороги увеличивается и главные аргументы чиновников на местах о вечной нехватке средств на дороги должны быть исчерпаны.

Вместе с тем очень хочется верить, что дорожные средства будут правильно и разумно освоены, и со временем Украина уйдет от позорной практики латания ям в любую погоду. А отремонтированные дороги не будут таять весной, одновременно со снегом.

Вагон стоит, не катится

Если изменения в дорожной сфере действительно заметны, то в железнодорожной сфере ставшая в конце 2015 года на реформаторские рельсы акционерная госкомпания «Укрзализныця» так и не начала движение. Целый год рабочая группа с участием центральных органов исполнительной власти и международных экспертов трудилась в поте лица над важным документом - планом действий по корпоративному управлению «Укрзализныцей», который был утвержден правительством чуть ли не «под елочку» - в конце декабря. В связи с этим, все реформаторские движения «Укрзализныци» в прошлом году были хаотичными.

Усугубило ситуацию с реформой госкомпании провальное голосование в Верховной Раде важного для отрасли законопроекта о ж/д транспорте, который бы позволил сделать конкурентным рынок ж/д перевозок. Таким образом, Украина снова отложила допуск частной тяги и частных перевозчиков на железную дорогу на неопределенное время. Более того, начатые в позапрошлом году правоохранительными органами уголовные дела и расследования по многочисленным фактам коррупции в «Укрзализныце» и связанных с ней народных депутатов так и канули в Лету, несмотря на публичные призывы руководства Министерства инфраструктуры отчитаться о результатах таких проверок.

Тем не менее, «Укрзализныця» худо-бедно занималась решением извечной проблемы - дефицита подвижного состава. Так, впервые за последние 10 лет «Укрзализныця» подписала важный контракт на поставку 54 новых пассажирских вагонов у отечественного Крюковского вагоностроительного завода.

Кроме того, железнодорожники капитально отремонтировали рекордные за последние 8 лет 118 пассажирских вагонов, благодаря чему их срок службы продлен на 14 лет. Такие шаги позволили «Укрзализныце» увеличить перевозку пассажиров в 2018 году почти на 8% - до 56 млн человек.

«Эти вещи (ремонт вагонов и подписание контракта с КВСЗ – УНИАН) для пассажиров означают переход железнодорожных путешествий на новый уровень, а для экономики - новые инвестиции. Мы называем 2019 год годом пассажира и весь фокус делаем на повышении стандартов качества обслуживания пассажиров», - подвел итоги года директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.

Неплохие перспективы сулит подписанное в прошлом году рамочное соглашение с американской компанией General Electric о поставке «Укрзализныце» до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

Данная сделка предусматривает пятнадцатилетнее партнерство, в рамках которого будут выполнены модернизация украинских локомотивов, поставка американских и их обслуживание. Так, в 2018 году в Украину прибыло 20 американских локомотивов, в 2019 году ожидается еще 10.

Кроме того, в 2018 году «Укрзализныця» и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении кредита на 150 млн долл. для закупки до 6,5 тыс. открытых грузовых полувагонов.

Новые горизонты

Открывает новые горизонты для Украины запущенный в мае прошлого года в эксплуатацию крупнейший инфраструктурный проект десятилетия – Бескидский тоннель из Украины в Евросоюз протяженностью 1,6 км. Тоннель имеет стратегическое значение для страны, так как на него припадает 40% транзитных грузов в направлении западной и центральной Европы. Объем инвестиций в его четырехлетнее строительство при участии нашей страны, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, составил почти 3 млрд грн.

Этот тоннель заменил ранее действующий тоннель, который находился в полуаварийном состоянии и мог пропускать в сутки около 50 пар поездов со скоростью 40 км/ч, тогда как новое сооружение имеет пропускную способность порядка 100 пар поездов, которые могут развивать скорость 60 км/ч.

Был реализован еще один важный для жителей и гостей столицы проект - запуск железнодорожного экспресса Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Данный проект стоимостью 480 млн грн удалось реализовать за счет собственных средств «Укрзализныци» в течение 9 месяцев, тогда как ранее его оценивали в 11 млрд грн. Таким образом, добраться в аэропорт из Киева на новом поезде можно круглосуточно либо с вокзала «Киев-Пассажирский», либо со станции «Дарница» всего за 35 минут по цене билета 80 грн.

Несмотря на некоторые недоработки проекта со стороны «Укрзализныци» и факты поломок поезда уже в первые дни его работы, все же киевляне и гости столицы получили комфортный способ добраться в аэропорт, а наша страна продемонстрировала способность не только на словах, а и на деле реализовывать большие инфраструктурные проекты.

Помимо реализации вышеупомянутых проектов, в прошлом году в связи с увеличением спроса пассажиров «Укрзализныця» расширила сеть международных маршрутов в страны Европы.

В частности, «Мукачево - Будапешт, «Львов –Перемышль» и поезд "четырех столиц" по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига.

Что же касается планов на текущий год, то компания планирует запустить прямое ж/д сообщение по узкой колее со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза.

Также в 2019 году за счет собственных и привлеченных почти 15 млрд грн «Укрзализныця» планирует приобрести около 9,7 тыс. единиц подвижного состава. В частности, часть средств пойдет на закупку 46 и на модернизацию 78 пассажирских вагонов.

Между тем, уже в ближайшие годы, по словам руководителя компании Евгения Кравцова, «Укрзализныця» будет остро нуждаться в господдержке для обновления пассажирского парка.

«Для сохранения объемов перевозок мы ежегодно должны обновлять парк пассажирских вагонов минимум на 200 единиц. К сожалению, из-за низких тарифов и убыточности этих перевозок мы нуждаемся в этом вопросе в поддержке со стороны государства, а именно в выделении средств на приобретение пассажирских вагонов из бюджета Украины, как это предусмотрено Законом Украины «О ж/д транспорте», - подчеркнул Кравцов.

Пока же в госбюджете на текущий год средств на эти цели не предусмотрено, «Укрзализныце» традиционно пришлось прибегнуть к самому незатейливому способу решения данной проблемы - повышению тарифов. Так, в 2019 году национальный перевозчик хочет повысить цены на проезд в пассажирских поездах дважды на 12% с апреля и с октября. Кроме того, госкомпания намерена пересматривать тарифы на грузоперевозки ежеквартально в сторону увеличения.

Хочется верить, что средства от повышения тарифов реально пойдут на модернизацию поездов, а не на банальный «распил на тендерах» и коррупцию, от которой «Укрзлизныця» теряет (а кто-то зарабатывает) огромные 15 миллиардов гривень в год.

Впрочем, почему бы не коррупции не быть, если менеджменту, который получает самую высокую зарплату в Украине, все сходит с рук. Более того, сформированный 2018 году набсовет, без объявления конкурса, намерен перевести Кравцова из ранга исполняющего обязанности в ранг полноценного главы компании.

Александра Данько