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Китайские автопродажи упали впервые за 20 лет

19:35, 09 января 2019
Транспорт
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В 2019 году автопродажи останутся на уровне прошлого года \ Фото УНИАН

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Об этом сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей, передает kommersant. На автопродажи негативно повлияло замедление китайской экономики, а также торговая война между Китаем и США.

По прогнозам американского банка Goldman Sachs, в нынешнем году автопродажи в Китае также могут снизиться на 7%, в 2020 году начнется их восстановление — они могут вырасти на 3%. По оценке же ассоциации, в 2019 годуавтопродажи останутся на уровне прошлого года.

В 2018 году продажи упали у большинства иностранных компаний, работающих в Китае, в том числе Ford, Volkswagen, Jaguar Land Rover и General Motors. У большинства из этих компаний подготовлены планы масштабных инвестиций в китайский рынок и расширения производства тут, теперь в связи со снижением продаж им придется оценить, собираются ли они, несмотря на это, воплощать эти многомиллиардные планы. Так, VW только в нынешнем году собирается инвестировать в Китае 4 млрд евро, а Ford собирается к 2025 году представить на китайском рынке более 50 новых моделей.

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Теги: #Китай#автомобили