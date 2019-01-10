Кравцов похвастался рекордным обновлением парка вагонов "Укрзализныци"

Последний раз подобное обновление своего парка вагонов УЗ проводила в 1993 году.

Акционерная компания "Укрзализныця" в прошлом году обновила свой парк вагонов более чем на 3,5 тысячи, что является рекордом для железнодорожного ведомства страны за последние 25 лет.

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Об этом заявил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов на заседании правительства.

"Благодаря дерегуляции тарифа на грузовые вагоны, мы видим увеличение количества производства вагонов на украинских вагоностроительных предприятиях. В 2018 году построено 10 тысяч вагонов для внутреннего потребления. Более того, в прошлом году "Укрзализныця" обновила свой парк вагонов более чем на 3,5 тысячи. Это рекорд для компании за последние 25 лет. Больше было построено только в 1993 году", - отметил он.

Кравцов также подчеркнул, что на сегодняшний день дефицит грузовых вагонов в Украине преодолен.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Европейский банк реконструкции и развития и "Укрзализныця" подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 150 миллионов долларов для закупки до 6500 открытых грузовых полувагонов и поддержки корпоративного управления.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.