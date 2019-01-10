Кабмин утвердил Кравцова на посту главы правления "Укрзализныци"

Ранее набсовет "Укрзализныци" утвердил решение и подготовил распоряжение Кабинета министров о назначении Кравцова на должность главы правления компании.

Кабинет министров Украины утвердил в должности главы правления акционерной компании "Укрзализныця", сроком на три года, Евгения Кравцова, который являлся исполняющим обязанности главы правления перевозчика.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 10 января.

"Господин Евгений, мы вас поздравляем с назначением главой правления "Укрзализныци" и желаем успехов вместе с большим коллективом компании", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман после утверждения решения.

Документ также предполагает увольнение Кравцова с должности члена правления "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в начале января набсовет "Укрзализныци" утвердил решение и подготовил распоряжение Кабинета министров о назначении Кравцова на должность главы правления компании.

В августе 2017 года Кабинет министров уволил главу государственной компании "Укрзализныця" Войцеха Балчуна и первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова, назначив последнего временно исполняющим обязанности главы "Укрзализныци".

В конце июня 2018 года Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета "Укрзализныци".

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является частным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.