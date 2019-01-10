Омелян назвал приоритеты работы "Укрзализныци"

Согласно заявлению министра, приоритетами "Укрзализныци" должны стать обновление тяги и развитие скоростного сообщения.

Ключевыми приоритетами работы акционерной компании "Укрзализныця" должны стать обновление тягового подвижного состава и инфраструктуры, а также развитие скоростного пассажирского и грузового сообщения.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе заседания правительства.

"Транспортные коридоры Киев - Одесса, Киев – Львов, Киев – Днепр, Киев – Харьков, где скорость пассажирских поездов должна быть минимум 200-250 км/ч, а грузовых – 100-120 км/ч", - подчеркнул Омелян.

Он также отметил, что правление компании уже утвердило стратегию развития и в скором времени она будет представлена на согласование набсовету.

"Я надеюсь, что в феврале мы наконец получим стратегию развития компании, правление "Укрзализныци" уже ее утвердило. Сейчас этот вопрос за набсоветом, чтоб мы как можно скорее утвердили ее на заседании Кабмина. Это важно, так как это станет четким сигналом для бизнеса, какие у компании приоритеты развития", - отметил министр.

Он также подчеркнул важность создания частной тяги и конкуренции на рынке железнодорожных перевозок.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем более жизнеспособной будет "Укрзализныця", - подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2019 году планирует освоить 24,53 миллиарда гривень капитальных инвестиций, что составляет 34,9% от потребности.

В декабре 2018 года Верховная Рада провалила важный для отрасли законопроект о ж/д транспорте, который бы позволил сделать конкурентным рынок железнодорожных перевозок. Таким образом, Украина снова отложила допуск частной тяги и частных перевозчиков на железную дорогу на неопределенное время.