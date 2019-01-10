Jaguar сокращает 4,5 тысяч сотрудников

Сокращение - часть программы JLR по экономии 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), к таким мерам компании пришлось прибегнуть на фоне неопределенности, связанной с «Брекситом».

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) решил сократить 4,5 тыс. рабочих мест - это около 11% всех рабочих мест в компании.

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Об этом JLR объявил сегодня, 10 января. Сокращение - часть программы JLR по экономии 2,5 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), к таким мерам компании пришлось прибегнуть на фоне неопределенности, связанной с «Брекситом», падения продаж в Китае, а также снижения спроса на дизельные автомобили, передает kommersant.

Чистый убыток JLR, принадлежащей индийскому конгломерату Tata, во втором квартале, завершившемся в сентябре, составил 354 млн фунтов стерлингов ($450 млн). Информация о том, что компания собирается провести массовое сокращение, появилась еще в декабре. В прошлом году JLR уже сократил 1,5 тыс. сотрудников. «Брексит» может особенно сильно ударить по JLR, так как у нее больше, чем у кого-либо из крупных или средних автопроизводителей, доля автомобилей, производимых в Великобритании. Продажи компании в Китае во втором квартале снизились на 44%.

Сегодня же американский автопроизводитель Ford сообщил, что может сократить несколько тысяч сотрудников в Европе в рамках масштабной реструктуризации, компания планирует сократить издержки на $14 млрд. Кроме того, в Ford заявили, что в случае жесткого «Брексита» компании, возможно, придется сокращать больше рабочих мест в Великобритании, чем планировалось ранее.