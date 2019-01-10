Назначение Кравцова главой правления "Укрзализныци" положительно оценил глава набсовета компании

Кабмин сегодня назначил Кравцова председателем правления "Укрзализныци"

Председатель наблюдательного совета АО "Укрзализныця" (УЗ) Шевки Аджунер позитивно оценил решение Кабинета министров о назначении Евгения Кравцова председателем правления АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Согласно сегодняшнему решению правительства, Кравцов назначен председателем правления АО "Укрзализныця" сроком на три года.

После утверждения новой редакции устава компании, вопрос отбора кандидата на должность председателя правления УЗ и его представление на рассмотрение акционера, Кабинета министров, относится к компетенции наблюдательного совета общества. Отбор кандидатуры на должность председателя правления осуществляется в порядке, разработанным наблюдательным советом и согласованным с Министерством экономического развития и торговли Украины.

Такой порядок, по словам председателя наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, был разработан, утвержден и согласован с Министерством.

"Члены наблюдательного совета, согласно этому порядку, решили провести оценку исполняющего обязанности председателя правления Евгения Кравцова, в частности, с привлечением для этого внешнего консультанта по подбору персонала", - сообщил Аджунер.

Он подчеркнул, что именно на основании заключения внешнего консультанта, наблюдательным советом единогласно Кравцов был избран кандидатом на должность председателя правления АО "Укрзализныця" и предложен для утверждения акционером.

Аджунер положительно оценил правительственное решение о назначении Кравцова председателем правления общества и выразил надежду, что благодаря совместным усилиям наблюдательного совета и правления компании в кратчайшие сроки будет утверждена стратегия развития "Укрзализныци" и осуществлены неотложные шаги по ее реализации.

По данным пресс-службы, в УЗ Кравцов пришел в 2015 году на должность советника генерального директора. Позже работал директором (по реформированию имущественной и правовой политики) "Укрзализныци", начальником департамента реформирования и корпоративного развития "Укрзализныци", членом правления ПАО "Укрзализныця", и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця", а также первым заместителем министра инфраструктуры Украины - председателем Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця". В августе 2017 года Кравцов вернулся в УЗ и исполнял обязанности председателя правления общества.

Под руководством Кравцова был завершен процесс реформирования отрасли и принят первый устав компании, осуществлена реформа корпоративного управления, сформирован наблюдательный совет общества при участии независимых членов. Также государственным регистратором проведена регистрация изменений в устав "Укрзализныци". Его новая редакция была утверждена постановлением Кабинета министров Украины 31 октября 2018 г. "Укрзализныця" изменила тип общества на частное акционерное общество.

Кроме этого, Кабмин, который является акционером "Укрзализныци", 12 декабря 2018 года одобрил пошаговый план действий по корпоративному управлению компании.

В пресс-службе отметили, что под руководством Кравцова успешно завершен ряд важных инфраструктурных проектов: строительство Бескидского тоннеля в Карпатах, электрификация участка Потоки – Золотнишино на направлении Полтава-Кременчуг (это первые работы по электрификации после 6-летнего перерыва), увеличение пропускной способности в направлении Запорожье – Камыш-Заря – Волноваха – Мариуполь. Кроме этого, в чрезвычайно сжатые сроки реализован проект по запуску скоростного экспресса "Киев – международный аэропорт "Борисполь".

Под руководством Кравцова начато самое масштабное за времена Независимости Украины обновление подвижного состава, заявили в УЗ. Так, на собственных заводах "Укрзализныци" построено и приобретено у украинских производителей рекордное количество грузовых вагонов – более 3000 вагонов крупнейшее за последние 8 лет количество пассажирских вагонов – более 100 – прошла капитально-восстановительный ремонт, что продлило срок их эксплуатации на 14 лет.

На железнодорожную сеть Украины вышли первые новейшие локомотивы GE – всего поставлено уже 20 из 30 согласно рамочного соглашения между Укрзализныцей и GE в отношении 15-летнего партнерства по обновлению и модернизации подвижного тягового состава.

В период руководства Кравцова, по данным пресс-службы, УЗ стала первой и единственной государственной компанией Украины, которая начала осуществлять закупки дизтоплива с применением формульной изменения цены с учетом котировок Platts. Также по инициативе Кравцова введена дерегуляция платы за пользование вагонами УЗ.

В настоящее время компания готовится к началу электрификации направления Долинская – Николаев – Колосовка, в соответствии с утвержденными Правительством проектами реконструкции участков железнодорожного транспорта Долинская – Николаев и Николаев – Колосовка с электрификацией за счет кредитных средств международных финансовых организаций. Начато проектирование работ по электрификации направления Ковель – Изов – Госграница.