В Запорожской и Донецкой областях ввели ограничения движения транспорта из-за сильных снегопадов (фото)

В Покровске в пробках и заносах застряли десятки машин.

В Запорожской и Донецкой областях из-за сильных снегопадов вечером 10 января ввели ограничение движения для тяжеловесного и маршрутного транспорта.

Как сообщает Укравтодор, на Запорожье ограничения касаются трех дорог государственного значения на участках:

- Т-08-19 Бильмак - /М-14/ с км 0+000 – км 51+015 в Бильмацком и Бердянском районах (участок г. Бильмак-к а/д М-14)

- М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог) км 574+086 - км 604+086 в Бердянском районе (участок Осипенко-граница Донецкой области)

- Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через Кременчуг) Пологовский, Бильмацкий, Розовский районы км 604+223 – км 667+089.

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На Донетчине ограничение движения транспорта касается автодороги Мангуш-Запорожье, сообщает Национальная полиция Украины.

Кроме того, в Покровске снежные заносы вызвали пробку из около 20 автомобилей. Там работают полицейские, спасатели и автодор, которые пытаются восстановить движение транспорта.

Полиция призывает без необходимости не садиться за руль авто, а в случае необходимости поездки неуклонно придерживаться скоростного режима и безопасной дистанции.