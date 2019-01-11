Уже в этом году Украина может полностью отказаться от российских деталей для самолета Ан-124 "Руслан"

Сейчас без России этот самолет собрать невозможно.

Уже в этом году ГП "Антонов" может полностью отказаться от российских комплектующих в самолете Ан-124 "Руслан" и начать самостоятельное производство.

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Об этом в эфире телеканала "Прямой" сообщил первый заместитель генерального директора ДК "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

"Вопрос замены тех комплектующих, которые существовали в этом самолете, является очень острым для нашего предприятия "Антонов". И сейчас мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, осуществляющими производство авиационной техники. Поэтому, конечно, если не заменять те узлы и агрегаты, которые производились Российской Федерацией, то без России невозможно этот самолет собрать.

Но мы уже сейчас на завершающей стадии того, что полностью перерабатывается вся электронная составляющая этого транспортного самолета. И мы надеемся, что она будет окончательно принята инженерной группой и группой конструкторов ГП "Антонов" уже в этом году, для того, чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь никакого российского комплектующего изделия", - заявил он.