В трех пунктах пропуска на границе с Польшей приостановят оформление грузовиков

Пропуск не будет осуществляться в пунктах пропуска «Шегини - Медыка», «Краковец - Корчова» и «Рава-Русская - Хребенное» с 21.00 12 января до 03.00 14 января из-за временной недоступности отдельных электронных сервисов с польской стороны.

Во Львовской области в трех пунктах пропуска на границе с Польшей с 12 по 14 января не будет осуществляться пропуск грузовиков в обоих направлениях.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГФС во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, согласно информации, полученной от таможенных органов Республики Польша, начиная с 21.00 12 января до 03.00 14 января, в пунктах пропуска «Шегини - Медыка», «Краковец - Корчова» и «Рава-Русская - Хребенное» будут недоступны отдельные электронные сервисы, в частности, e-Klient, e-Winoski, e-Zefir, e-Zabezpieczenia, e-Booking TRUCK, e-Tranzyt, e-Itrastat, e-ICS, e-Przewoz (SENT), EMCS PL2, e-Export, e-Import, e-Status в связи с чем польской стороной не будет осуществляться оформление и пропуск грузовых автомобилей с товарами в обоих направлениях.

В ГФС просят учесть указанную информацию и выбрать альтернативные маршруты и места пересечения государственной границы.