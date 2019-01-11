Украинцы уже растаможили «евроблях» на 1,6 миллиарда

Из них 20,5 тыс. авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 10 января включительно оформили по новым льготным условиям почти 24,7 тыс. автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

Читайте такжеУкраинцы завалили словацкий приграничный поселок брошенными «евробляхами» (фото)

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, всего за указанный период в бюджет уплачено около 1,6 млрд грн таможенных платежей.

«Наиболее активно граждане растаможивают транспортные средства в Киеве – 4,4 тыс. автомобилей, Волынской – почти 3,7 тыс. и Черновицкой – 2,7 тыс. областях», - отметили в пресс-службе.

В частности, 20,5 тыс. авто, или более 83% из общего числа растаможенных автомобилей, находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за которые автовладельцы добровольно уплатили 174,1 млн грн (8500 грн за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за данное нарушение.

По данным пресс-службы, только за прошедшие сутки ГФС осуществила таможенное оформление свыше 1,3 тыс. автомобилей на еврономерах на сумму 84,6 млн грн.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

«После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в мае будут отменены льготные условия об ответственности за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией.

«С этого времени вступают в действие новые санкции. Так, при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация транспортного средства по решению суда», - подчеркнули в Фискальной службе.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, а 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку автомобилей, которые были ввезены с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.