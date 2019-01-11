В ГФС не планируют продлевать льготный период растаможивания "евроблях"

После 22 февраля владельцы автомобилей с иностранной регистрацией будут платить за таможенное оформление полную ставку акциза, отметил и.о. замглавы Госфискальной службы Украины Виктор Кривицкий.

Продление льготного периода, во время которого растаможить автомобили на иностранной регистрации можно за полставки, не планируют.

Об этом написал в Facebook и.о. заместителя председателя Госфискальной службы Украины Виктор Кривицкий.

"По информации, полученной мной в ходе рабочей встречи с председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной, продление льготного периода не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет", – отметил он.

Кривицкий добавил, что уже с мая этого года к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства.

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8 ноября депутаты Рады приняли в целом законопроект об изменении ставок акциза для авто на еврономерах. Они зависят от типа топлива, объема двигателя и возраста автомобиля. На протяжении 90 дней со дня вступления закона в силу б/у автомобили с иностранной регистрацией растаможивают с применением коэффициента 0,5, то есть за полставки.

Другим законопроектом Рада ужесточила ответственность за нарушение правил транзитного ввоза машин на еврономерах, увеличив размер штрафов, а также запретила использование таких автомобилей в коммерческих целях.

24 ноября законы опубликовали в парламентской газете "Голос України", а 25 ноября они вступили в силу.

Министерство финансов Украины ожидает до 10 млрд грн поступлений в госбюджет от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

По информации ведомства, по состоянию на 10 января украинцы растаможили 24,6 тыс. евроблях. В госбюджет поступило 1,566 млрд грн.