На Полтавщине сняты все ограничения по движению транспорта
09:45, 12 января 2019Транспорт
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Вчера из-за обильных снегопадов были введены ограничения на проезд транспорта в Полтавскую область со стороны Днепропетровской и Кировоградской областей.
Вчера из-за сильных снегопадов был ограничен въезд в Полтавскую область / фото УНИАН
В Полтавской области сняты все ограничения по движению транспорта, введенные из-за непогоды.
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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Полтавского облуправления полиции.
Вчера из-за обильных снегопадов были введены ограничения на проезд транспорта со стороны Днепропетровской и Кировоградской областей.
Также вчера были открыты временные площадки для стоянки транспорта в период ограничения движения на южной границе области.
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