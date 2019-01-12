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На Полтавщине сняты все ограничения по движению транспорта

09:45, 12 января 2019
Транспорт
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Вчера из-за сильных снегопадов был ограничен въезд в Полтавскую область / фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Полтавского облуправления полиции.

Вчера из-за обильных снегопадов были введены ограничения на проезд транспорта со стороны Днепропетровской и Кировоградской областей.

Также вчера были открыты временные площадки для стоянки транспорта в период ограничения движения на южной границе области.

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Теги: #Полтавщина#снегопады в Украине