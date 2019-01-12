На Полтавщине сняты все ограничения по движению транспорта

Вчера из-за обильных снегопадов были введены ограничения на проезд транспорта в Полтавскую область со стороны Днепропетровской и Кировоградской областей.

В Полтавской области сняты все ограничения по движению транспорта, введенные из-за непогоды. Читайте такжеВ Запорожской и Донецкой областях ввели ограничения движения транспорта из-за сильных снегопадов (фото) Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Полтавского облуправления полиции. Вчера из-за обильных снегопадов были введены ограничения на проезд транспорта со стороны Днепропетровской и Кировоградской областей. Также вчера были открыты временные площадки для стоянки транспорта в период ограничения движения на южной границе области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter