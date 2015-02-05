«Киевстар» объяснил, почему отключил связь на оккупированной части Донбасса

«Причиной нештатной работы оборудования «Киевстар» в Донецке были незаконные действия вооруженных людей, которые зашли вчера (4 февраля) в технический центр офиса «Киевстар» в Донецке. В результате их действий мы зафиксировали повреждение и обесточивание оборудования узла связи некоторого фрагмента сети в Донецкой и Луганской областях», - сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на данный момент оператор пытается получить доступ в помещение, которое находится под контролем вооруженных людей.

«Мы прилагаем максимум усилий для восстановления связи и обеспечения целостности сети», - говорится в сообщении.

В то же время, президент «Киевстара» Петр Чернышов на своей странице в Facebook сообщил, что ранее в зоне отключения также оказался Мариуполь, однако специалистам компании удалось перенастроить сеть и избежать отключения города.

«За ночь удалось перенастроить сеть таким образом, чтобы абоненты Мариуполя и прилегающих территорий снова оказались на связи», - написал Чернышов.

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 февраля, крупнейший украинский сотовый оператор «Киевстар» сообщил о временном отключении сегмента сети мобильной связи на части территории Донецкой и Луганской областей, не подконтрольной украинским властям. В пресс-службе компании отметили, что оператор отключил связь в зоне АТО по причине отсутствия возможности физического контроля сети, «руководствуясь требованиями законодательства, интересами безопасности и сохранения данных клиентов».

Справка УНИАН. «Киевстар» - крупнейший украинский оператор мобильной связи, основанный в 1994 году. Компания предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Объединенная база клиентов «Киевстара» составляет более 26 млн человек.

Акционером оператора является международный холдинг VimpelCom.