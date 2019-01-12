Самолет Bravo Airways совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь"
15:06, 12 января 2019Транспорт
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Из аэропорта «Борисполь» пассажиров доставили в Запорожье автобусом.
Самолет авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх-Запорожье / фото Bravo Airways
Самолет авиакомпании Bravo Airways, выполнявший рейс «Шарм-эш-Шейх (Египет) – Запорожье», вчера совершил вынужденную посадку в международном аэропорту «Борисполь» в связи с плохими метеоусловиями.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта «Борисполь».
«Самолет, направлявшийся в Запорожье, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Борисполь» из-за плохих метеоусловий в аэропорту Запорожья», - отметили в пресс-службе.
Из аэропорта «Борисполь» пассажиров доставили в Запорожье автобусом.
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