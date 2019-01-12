Премьер рассказал, сколько денег будет выделено на восстановление местных дорог в 2019 году

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что правительство будет жестко контролировать использование выделенных средств и требовать проведения качественных работ.

В 2019 году на восстановление местных дорог будет выделено 14,7 млрд грн.

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Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook. «В 2019 году на восстановление местных дорог Правительство выделяет 14,7 млрд грн. Это на 3 млрд больше, чем в прошлом году. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам не только между крупными городами, но и в небольших поселках», - отметил премьер.

Он добавил, что местные дороги - это ответственность, прежде всего, областных государственных администраций.

Гройсман подчеркнул, что правительство будет жестко контролировать использование выделенных средств и требовать проведения качественных работ.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укравтодора», на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости нашей страны.

Дорожники в 2018 году ликвидировали около 4,69 млн квадратных метров ям и выбоин на около 18 тысячах километров автомобильных дорог государственного значения.