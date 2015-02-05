МТС и life:) не будут отключать связь в зоне АТО

Один из крупнейших мобильных операторов «МТС Украина» не намерен прекращать предоставления услуг связи на неподконтрольной украинским властям территории в Донецкой и Луганской областях, сообщила пресс-служба компании.

«Компания продолжает работать на Донбассе и на сегодняшний день поддерживает работоспособность порядка 80% всех объектов связи в Донецкой и Луганской областях», - отметили в компании.

В пресс-службе мобильного оператора «Астелит» (ТМ life:) также заявили о намерении продолжить работать в зоне проведения антитеррористической операции.

«Наша сеть продолжает работать», - сообщила пресс-служба компании.

В то же время, мобильные операторы предупреждают о возможных перебоях в работе сети в связи с отсутствием электроэнергии в некоторых населенных пунктах или повреждением оборудования.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 4 февраля, крупнейший украинский сотовый оператор «Киевстар» сообщил о временном отключении сегмента сети мобильной связи на части территории Донецкой и Луганской областей, неподконтрольной украинским властям. В пресс-службе компании отметили, что оператор отключил связь в зоне АТО по причине отсутствия возможности физического контроля сети, «руководствуясь требованиями законодательства, интересами безопасности и сохранения данных клиентов».

Справка УНИАН. «МТС Украина» является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания оказывает услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 23 млн абонентов.

«МТС Украина» - дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и крупнейшая украинская финансово-промышленная группа СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.