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Uklon отключил все Daewoo Lanos в столице

14:21, 14 января 2019
Транспорт
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В службе такси считают, что Uklon может обойтись и без Daewoo Lanos / УНИАН

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление основателя и главного исполнительного директора проекта Виталия Дятленко.

Отмечается, что под "сокращение" в столице попали и другие бюджетные автомобили: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK и Chery Kimo. Они отключены от системы и клиенты не встретятся с этими марками при заказе поездок в Киеве.

"Модель вывоза пассажиров, которую мы внедрили и развиваем в Украине, позволяет Uklon обойтись без автомобилей данных марок", - отметил Дятленко.

Напомним, Uklon пообещал отказаться от автомобилей Daewoo Lanos в Киеве в декабре 2017 года. Следом, с начала 2018 года, компания прекратила добавлять новые автомобили этой модели.

Конкурент Uklon, компания Убер, начала подключать Daewoo Lanos в феврале 2017 года, несмотря на первоначальные заявления экс-руководителя Аркадия Вершебенюка отказаться от автомобилей этой марки.

Также в Uklon планируют отключить от системы автомобили с европейской регистрацией, так называемые "евробляхи".

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Теги: #такси#Daewoo#альтернатива Lanos