В Сеть попали первые официальные фото нового Volkswagen Passat

Стала известна внешность седана нового поколения.

На моторшоу в Детройте компания Volkswagen представит американский вариант седана Passat нового поколения. В Сеть уже слили первые официальные фотографии модели.

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Об єтом сообщает портал Motor.

"Как сообщает сайт Carscoops, снимки "Пассата" впервые появились на сайте Wheelsage – крупной базе автомобильных фотографий, куда изображения добавляются самими пользователями. В настоящее время картинки седана нового поколения уже удалены, но портал Carscoops успел сделать копии", - говорится в сообщении.

Внешность "Пассата" изменилась не сильно: в компании увеличили решетку радиатора, доработали фары и фонари, а также изменили форму третьего окошка в районе задней стойки. На фотографиях показана модификация R-Line с более агрессивным обвесом и небольшим задним спойлером на кромке багажника. Также сзади исчезла хромированная полоса и появилась большая надпись "Passat" под эмблемой марки.

Для модели прежней осталась и силовая установка. Для седана по-прежнему будет доступна только 2,0-литровая "турбочетверка" мощностью 176 сил и 250 Нм момента. Из-за отказа от перехода на модульную архитектуру MQB у Passat не будет гибридных модификаций и даже цифровой приборной панели.