Гройсман назвал стоимость транспортного коридора со странами Балтии

Всего на дорожную отрасль будет израсходовано почти 56 миллиардов гривень.

На строительство транспортного коридора Go highway, который соединит скоростной дорогой Балтику и Черное море, в 2019 году предусмотрено 4 миллиарда гривень.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Трасса GO Highway. Транснациональный коридор, который соединит украинские черноморские порты Одессы и Николаева с польскими портами на Балтийском море в Гданьске и Гдыне. Проект очень важен для логистики. Он упростит и удешевит перевозки грузов от Балтийского до Черного моря. В Украине проходит около 1 тысячи километров дороги. В 2019 году продолжим масштабные ремонтные работы. Закладываем на эти цели 4 миллиарда гривень", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на строительство, реконструкцию и ремонт дорог госзначения в 2019 году будет направлено около 20 миллиардов гривень из общей суммы в 34,4 миллиарда гривень на дороги госзначения, которая заложена в Дорожном фонде. В целом на дорожную отрасль будет потрачено почти 56 миллиардов гривень.