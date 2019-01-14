В Киеве из-за пожара приостановлено движение троллейбусов № 38 в направлении Лавры

Спасатели тушат пожар в здании, которое принадлежит монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

Из-за тушения пожара в здании, принадлежащем монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, приостановлено движение троллейбусов маршрута № 38 в направлении Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс».

«С 17:48 приостановлено движение троллейбусов маршрута № 38 в направлении Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Движение перекрыто в связи с тушением пожара в здании по адресу: ул. Лаврская, 23», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве по адресу ул. Лаврская, 23, горит здание, принадлежащее к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры.

«Горит недействующее двухэтажное здание, предусмотренное под реконструкцию. Оно не на территории Лавры, оно рядом, и входит в архитектурный комплекс. Крыша дома горит», - сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

По данным столичного управления ГСЧС, в 16:17 на пульт связи «101» поступила заявка о пожаре. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением на крышу. По состоянию на 17:30 спасатели были выведены на безопасное расстояние из здания, в связи с угрозой обвала перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение проводилось извне.