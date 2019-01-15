Ford и Volkswagen будут вместе выпускать пикапы и электромобили
13:18, 15 января 2019Транспорт
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Компании намерены объединить усилия по производству пикапов, что позволит немецкому автоконцерну войти на американский рынок.
Автокомпании намерены реализовать несколько совместных проектов \ Flickr
Ford Motor и Volkswagen Group укрепляют сотрудничество и намерены реализовать несколько совместных проектов.
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Как пишет Financial Times, в ходе Детройстского автосалона гендиректор VW Герберт Диес рассказал, что компании намерены объединить усилия по производству компактных пикапов, что позволит немецкому автоконцерну войти на американский рынок в данном сегменте, передает kommersant. По словам Диеса, «это один из больших плюсов альянса с Ford» для немецкой компании. Кроме того, VW потратит около $800 млн, чтобы наладить производство электромобилей на заводе Ford в Чаттануге (штат Теннесси).
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