Украина возобновит производство легендарного самолета уже без российских деталей

В этом году "Антонов" намерен возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Государственное предприятие "Антонов" намерен возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Теперь Украина обойдется без российских комплектующих.

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Об этом сообщает ЦТС.

Согласно заявлению первого заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Сергея Омельченко, сборка первого самолета может начаться к концу 2019 года.

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой ГП "Антонов", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Антонов" сообщили, что находятся на завершающей стадии переработки всей электронной составляющей Ан-124 "Руслан". Также была высказана надежда, что изменения будут окончательно приняты инженерной группой и группой конструкторов ГП "Антонов" уже в этом году, для того, чтобы начать сборку первого самолета, который не будет иметь ни одной российской детали.